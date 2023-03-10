Ім'я Тарас походить з давньогрецької мови та означає "хвилювати". За іншою версією воно має зв'язки зі словом "бунтівний". З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань з Днем ангела Тараса для ваших найрідніших людей.
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Гарні картинки-привітання з Днем ангела Тараса
Свої іменини Тараси можуть святкувати 5 разів на рік. А саме: 10 березня, 22 березня, 20 червня, 15 серпня та 25 жовтня.
З Днем ангела Тараса 2023: картинки-привітання / Фото Pinterest
Картинки для привітання Тараса з Днем ангела / Фото Pinterest
Картинки-привітання для Тарасів / Фото Pinterest
Неймовірні картинки для привітання Тарасів з Днем ангела / Фото vitay.com.ua
Картинки-привітання Тарасів з іменинами 2023 / Фото vitay.com.ua