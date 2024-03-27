З іменинами, Ростислави: зворушливі та щирі привітання у картинках, прозі, віршах
27 березня відзначається День ангела Ростислава. Дорогі іменинники, бажаємо вам миру, спокою, добробуту та достатку. Нехай ангел-охоронець ніколи не покидає, а усі негаразди та біди оминають вас та близьких.
З нагоди такого світлого свята LifeStyle 24 зібрав привітання у прозі, віршах та картинках. Теплі слова точно зігріють серця рідних, друзів та знайомих.
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День ангела Ростислава: привітання у віршах та картинках
В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З днем ангела Ростислава,
Прийми привітання!
***
Хай ангел-охоронець вночі
Запалить тобі три свічі:
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
Правду і прямоту.
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє.
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
День ангела Ростислава: привітання у прозі та картинках
Ростиславе, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті. Бажаю щирості, багато радості та сюрпризів!
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Вітаю з Днем ангела, Ростиславе. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості й любові, щоб в роботі чекав успіх та удача, щоб везіння і добробут були твоїми вірними супутниками.
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Ростиславе, вітаю з Днем ангела. Нехай він наділить тебе силою та сміливістю, дасть віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю великого та чистого кохання, успіху і здоров’я.
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Вітаю, Ростиславе, з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Бажаю здоров’я, усмішок і миру, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил. Обіймаю!
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З Днем ангела, Ростиславе! Небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків та пишатися тим ім’ям, яке дали тобі батьки.