З іменинами, Ростислави: зворушливі та щирі привітання у картинках, прозі, віршах

27 березня відзначається День ангела Ростислава. Дорогі іменинники, бажаємо вам миру, спокою, добробуту та достатку. Нехай ангел-охоронець ніколи не покидає, а усі негаразди та біди оминають вас та близьких.

З нагоди такого світлого свята LifeStyle 24 зібрав привітання у прозі, віршах та картинках. Теплі слова точно зігріють серця рідних, друзів та знайомих.

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День ангела Ростислава: привітання у віршах та картинках

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З днем ангела Ростислава,

Прийми привітання!

День ангела Ростислава 2024 / Фото vjoy.cc

***

Хай ангел-охоронець вночі

Запалить тобі три свічі:

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

Правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє.

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

День ангела Ростислава 2024 / Фото vitay.com.ua

День ангела Ростислава: привітання у прозі та картинках

Ростиславе, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті. Бажаю щирості, багато радості та сюрпризів!

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Вітаю з Днем ангела, Ростиславе. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості й любові, щоб в роботі чекав успіх та удача, щоб везіння і добробут були твоїми вірними супутниками.

День ангела Ростислава 2024 / Фото forumsmile.com.ua

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Ростиславе, вітаю з Днем ангела. Нехай він наділить тебе силою та сміливістю, дасть віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю великого та чистого кохання, успіху і здоров’я.

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Вітаю, Ростиславе, з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Бажаю здоров’я, усмішок і миру, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил. Обіймаю!

День ангела Ростислава 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

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З Днем ангела, Ростиславе! Небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків та пишатися тим ім’ям, яке дали тобі батьки.