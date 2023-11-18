Сьогодні — День ангела Романа: наймиліші привітання з іменинами у віршах та прозі

Сьогодні, 18 листопада, в Україні святкують День ангела Романа. Не забудьте привітати найрідніших людей з іменинами та побажати їм всього найкращого.

24 Канал підготував добірку красивих привітань у прозі та віршах, щоб ви змогли надіслати їх всім знайомим Романам.

Корисно Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

День ангела Романа: привітання у віршах

У День ангела Романа

побажаю лиш одного:

щоб завжди були із вами

вдача, щастя й перемога!

***

Роман – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Твоє ім’я Роман - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

В День Ангела, Роман, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Роману життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

День ангела Романа: привітання у прозі

Вітаю тебе Роман з Днем ​​ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшов спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Роман, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

Роман! Вітаємо тебе з Днем Ангела! Ти чудова людина, і цим все сказано! Бажаємо тобі не знати поразок ні в любові, ні в кар’єрі, і прагнути до нових горизонтів під щасливою зіркою! У цей щасливий день всі наші захоплення – тобі! З Днем ангела!

***

Роман, вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі.