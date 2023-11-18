Сьогодні — День ангела Романа: наймиліші привітання з іменинами у віршах та прозі
Сьогодні, 18 листопада, в Україні святкують День ангела Романа. Не забудьте привітати найрідніших людей з іменинами та побажати їм всього найкращого.
24 Канал підготував добірку красивих привітань у прозі та віршах, щоб ви змогли надіслати їх всім знайомим Романам.
Корисно Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні
День ангела Романа: привітання у віршах
У День ангела Романа
побажаю лиш одного:
щоб завжди були із вами
вдача, щастя й перемога!
***
Роман – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Твоє ім’я Роман - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
В День Ангела, Роман, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Роману життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
День ангела Романа: привітання у прозі
Вітаю тебе Роман з Днем ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшов спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
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Роман, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!
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Роман! Вітаємо тебе з Днем Ангела! Ти чудова людина, і цим все сказано! Бажаємо тобі не знати поразок ні в любові, ні в кар’єрі, і прагнути до нових горизонтів під щасливою зіркою! У цей щасливий день всі наші захоплення – тобі! З Днем ангела!
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Роман, вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі.