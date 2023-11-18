24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений в прозе и стихах, чтобы вы смогли отправить их всем знакомым Романам.

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День ангела Романа: поздравления в стихах

В День ангела Романа

пожелаю только одного:

чтобы всегда были с вами

нрав, счастье и победа!

***

Роман – ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, словно ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни все будет!

***

Твое имя Роман – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

В День Ангела, Роман, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Пусть Роману жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждый миг почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе пусть дарит

Счастья, здоровья и долгого возраста.

День ангела Романа: поздравления в прозе

Поздравляю тебя Роман с Днем ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты обрел покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

***

Роман, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!

***

Роман! Поздравляем тебя с Днем Ангела! Ты отличный человек, и этим все сказано! Желаем тебе не знать поражений ни в любви, ни в карьере и стремиться к новым горизонтам под счастливой звездой! В этот счастливый день все наши увлечения – тебе! С Днем ангела!

***

Роман, поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет наполнена счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.