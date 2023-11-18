24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений в прозе и стихах, чтобы вы смогли отправить их всем знакомым Романам.
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День ангела Романа: поздравления в стихах
В День ангела Романа
пожелаю только одного:
чтобы всегда были с вами
нрав, счастье и победа!
***
Роман – ты у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, словно ты мята,
Ты у нас горд, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни все будет!
***
Твое имя Роман – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
В День Ангела, Роман, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Пусть Роману жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Да будет с тобой всегда!
Чтобы ты каждый миг почувствовал
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе пусть дарит
Счастья, здоровья и долгого возраста.
День ангела Романа: поздравления в прозе
Поздравляю тебя Роман с Днем ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты обрел покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
***
Роман, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!
***
Роман! Поздравляем тебя с Днем Ангела! Ты отличный человек, и этим все сказано! Желаем тебе не знать поражений ни в любви, ни в карьере и стремиться к новым горизонтам под счастливой звездой! В этот счастливый день все наши увлечения – тебе! С Днем ангела!
***
Роман, поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет наполнена счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.