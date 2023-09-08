Наталю, вітаємо: зворушливі привітання з іменинами у прозі та віршах
8 вересня в Україні відзначають іменини всі жінки, які мають ім'я Наталія. Це одне з найпопулярніших жіночих імен, що з латинської означає Різдво.
Цього теплого осіннього дня не забудьте привітати рідних, подруг, колег і знайомих. У цьому допоможе добірка зворушливих привітань у прозі та віршах, яку підготував 24 Канал.
До теми З Днем ангела Наталії: гарні картинки-привітання з осіннім святом
Привітання з Днем ангела Наталії у віршах
Хай Наталку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
***
Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
День ангела Наталії – привітання / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем ангела Наталії у прозі
Прийміть щирі вітання з Днем ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
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Люба Наталю, вітаю тебе з Днем ангела й хочу побажати великої та світлої любові, щирого і справжнього щастя, доброї й незмінної удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого щастя, міцного і міцного здоров'я.
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Люба Наталочко, вітаю тебе з Днем ангела. Хай в житті тебе чекає щастя й удача, хай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і здійснює добрі справи.
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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!