Наталю, вітаємо: зворушливі привітання з іменинами у прозі та віршах

8 вересня в Україні відзначають іменини всі жінки, які мають ім'я Наталія. Це одне з найпопулярніших жіночих імен, що з латинської означає Різдво.

Цього теплого осіннього дня не забудьте привітати рідних, подруг, колег і знайомих. У цьому допоможе добірка зворушливих привітань у прозі та віршах, яку підготував 24 Канал.

До теми З Днем ангела Наталії: гарні картинки-привітання з осіннім святом

Привітання з Днем ангела Наталії у віршах

Хай Наталку нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!



День ангела Наталії – привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем ангела Наталії у прозі

Прийміть щирі вітання з Днем ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

***

Люба Наталю, вітаю тебе з Днем ангела й хочу побажати великої та світлої любові, щирого і справжнього щастя, доброї й незмінної удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого щастя, міцного і міцного здоров'я.

***

Люба Наталочко, вітаю тебе з Днем ангела. Хай в житті тебе чекає щастя й удача, хай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і здійснює добрі справи.

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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!