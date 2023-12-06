День ангела Миколи 2023: зворушливі привітання з іменинами у картинках
6 грудня 2023, 05:45Читать новость на русском
Сьогодні в Україні святкують День Святого Миколая. Тому в цей день також День ангела у всіх, хто носить ім'я Чудотворця.
Ім'я Микола походить з грецької мови та означає "переможець народів". День ангела Миколи святкують кілька разів у році: 6 грудня та 9 травня за новим календарем.
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Заступником усіх власників ім'я Микола є святий Миколай Чудотворець. Він вирізнявся особливим характером та своєю добротою. У День іменин Миколи 24 Канал нагадує привітати своїх близьких з цим ім'ям теплими листівками.
Картинки-привітання з Днем ангела Миколи
День ангела Миколи / Фото "Рідна Україна"
День ангела Миколи / Фото "Гумореска"
День ангела Миколи / Фото v23.com.ua
День ангела Миколи / Фото з відкритих джерел