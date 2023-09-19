Михайлове чудо 2023: красиві картинки-привітання зі святом

19 вересня в Україні відзначають свято Михайлове чудо. Архистратиг Михаїл вважається одним з найшанованіших святих у християнстві. Він відомий багатьма чудесами та подвигами.

Архангел Михаїл – найголовніший ангел Небесного Царства, пише 24 Канал. Християни вважають Михаїла головою Божого війська. Саме він скинув диявола з небес у пекло.

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Згідно з традицією, у цей день віряни відвідують храми й моляться біля ікони Архистратига про здоров’я та допомогу у виконанні заповітних мрій.

Чому день має назву Михайлове чудо

Михайлове чудом називають особливий день у церковному календарі, який припадає на 19 вересня. Свято почали відзначати після того, як в ІV столітті вірянин на ім'я Архип створив церкву біля джерела, в якому його хвора дочка зцілилась від недуги. Після чудесного одужання доньки Архипа, до святого місця сходились і віряни, і вражені язичники, які навернулись у християнство.

Деяким ідолопоклонникам це не сподобалося і вони вирішили зруйнувати храм. Язичники з'єднали дві річки і направили течію на церкву. Архип почав молитись до святого Михаїла, аби той врятував церкву. Архангел почув молитву й з'явився. Він ударив мечем і зробив в горі ущелину, щоб вся вода втекла саме туди. Безбожні злякалися і втекли, а храм залишився неушкодженим.



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest



Картинки зі святом Михайлове чудо / Фото Pinterest