Якщо у вас є родичі, друзі або близькі, на ім'я Михайло, не забудьте привітати їх з Днем ангела. 24 Канал підготував добірку привітань з іменинами у прозі й віршах.

Привітання з Днем ангела Михайла своїми словами

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю яскравих вражень, гострих відчуттів, відмінну машину і круту компанію для веселих вечорів. Найнесподіваніших тобі подарунків долі та веселого настрою на кожен день!

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише красиву мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твій Ангел. Бажаю міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та успіхів у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

Щирі привітання з Днем Ангела у прозі
Щирі привітання з Днем Ангела Михайла своїми словами / Фото Pinterest

День ангела Михайла – привітання у віршах

***

У День Ангела, Михайле, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Ангел хай на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіху, Михайле!
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!