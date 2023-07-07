Привітання з Днем ангела Івана: щирі побажання у прозі та віршах

У п'ятницю, 7 липня, іменини відзначають хлопці та чоловіки з ім'ям Іван, яке походить від давньоєврейського імені Іоанн – "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". З нагоди свята ми підготували добірку привітань для іменинників.

Вони за характером є досить спокійними, працьовитими, виваженими, розсудливими у своїх рішеннях. Серйозне ставлення до роботи викликає повагу серед колег. Далі у добірці 24 Каналу обирайте привітання для Іванів у прозі або віршах.

Дивіться також З Днем ангела Івана: картинки-привітання для найрідніших

Привітання з Днем ангела Івана у прозі та віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не змушував його за себе червоніти!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Твоє ім'я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Я тебе вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю і щастям.