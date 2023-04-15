День ангела Григорія 2023: найкращі картинки-привітання для іменинників

День ангела Григорія святкують 15 квітня. Це ім'я не дуже поширене в Україні, втім не забудьте привітати рідних і друзів з іменинами.

Ім'я Григорій походить від давньогрецького, що означає "бадьорий", "пильний", повідомляє 24 Канал. Чоловіки, що мають це ім'я – привабливі та амбіційні, вони часто стають лідерами та вміють слухати.

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Окрім цього дня, День ангела Григорія святкують: 1, 18, 21 та 23 січня, 7, 12 лютого, 7, 25 березня, 28 червня, 21 серпня, 13 жовтня, 18, 30 листопада, 3 та 6 грудня.

Картинки-привітання з Днем ангела Григорія



Листівки з Днем ангела / Фото ТСН



Листівки з Днем ангела / Фото facedobra



Листівки з Днем ангела / Фото "Привітання"



Листівки з Днем ангела / Фото "Привітання"



Листівки з Днем ангела / Фото facedobra