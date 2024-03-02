Добірка неймовірних привітань у картинках з Днем ангела Богдана

2 березня відзначається День ангела Богдана. Це ім'я має слов'янське походження та складається з двох слів: "Бог" і "давати", тому й означає "Богом даний".

Щиро вітаємо всіх іменинників зі святом. Нехай ця весна стане для вас особливою, принесе неймовірне щастя та веселий сміх у домівку, зігріє своїм теплом. Ніколи не втрачайте віру в краще та рухайтеся лише вперед.

Актуально Кого та коли вітати з іменинами у березні 2024 року: дати за новим церковним календарем

З нагоди Дня ангела Богдана LifeStyle 24 публікує чудові привітання у картинках, які можна надіслати найближчим людям. Обов'язково зберігайте нашу добірку, аби не загубити.

День ангела Богдана: привітання у картинках

Іменини Богдана / Фото "ТОП привітання"

Іменини Богдана / Фото "ТОП привітання"

Іменини Богдана / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Іменини Богдана / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Іменини Богдана / Фото "Листівки"

Іменини Богдана / Фото "Рідна Україна"

Іменини Богдана / Фото vitannya.in.ua

Іменини Богдана / Фото planBphoto.com

Іменини Богдана / Фото "Листівки"

Іменини Богдана / Фото pruvitannja.com