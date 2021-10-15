День Ангела Андрія: радісні картинки-привітання з іменинами

Андрій святкує свій день Ангела декілька разів у році. Восени хлопці і чоловіки з цим іменем також приймають привітання, а саме 15 жовтня – у день вшанування святого Андрія Юродивого.

Ім'я Андрій прийшло до нас із Давньої Греції й означає воно "чоловік" та "хоробрий". Андрієві вистарчає цієї хоробрості і з нею він завжди знайде собі пригоди. Привітайте іменинника гарною картинкою-привітанням!

До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Картинки-привітання з днем Ангела Андрія 2021



Вітаю з іменинами Андрія 2021



День Ангела Андрія: картинки-привітання



Привітання з днем Ангела Андрія-2021



Іменини Андрія-2021: привітання



Вітаю з іменинами Андрія 2021​!



З іменинами Андрія 2021!



З днем Ангела Андрія: листівки-привітання