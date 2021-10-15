День Ангела Андрія: радісні картинки-привітання з іменинами

15 жовтня 2021 , 07:03
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Андрій святкує свій день Ангела декілька разів у році. Восени хлопці і чоловіки з цим іменем також приймають привітання, а саме 15 жовтня – у день вшанування святого Андрія Юродивого.

Ім'я Андрій прийшло до нас із Давньої Греції й означає воно "чоловік" та "хоробрий". Андрієві вистарчає цієї хоробрості і з нею він завжди знайде собі пригоди. Привітайте іменинника гарною картинкою-привітанням!

До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Картинки-привітання з днем Ангела Андрія 2021


Вітаю з іменинами Андрія 2021


День Ангела Андрія: картинки-привітання


Привітання з днем Ангела Андрія-2021


Іменини Андрія-2021: привітання


Вітаю з іменинами Андрія 2021​!


З іменинами Андрія 2021!


З днем Ангела Андрія: листівки-привітання

Автор: Андріана Будиш