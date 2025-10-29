24 Канал підготував теплі привітання Днем ангела Анастасії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.
Привітання з Днем ангела Анастасії 2025: картинки й листівки
З Днем ангела Анастасії! Бажаю бути чарівно красивою, найкращою у всіх починаннях, отримувати насолоду від кожного прожитого дня. Нехай усмішка стає ширшою, а проблеми зменшуються!
З іменинами, Анастасіє! Бажаю успіху, міцного здоров'я, миру, душевного спокою. Надихайся і надихай інших. Підкорюй усі вершини і легко долай будь-які труднощі!
Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Анастасія, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
У цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
З іменинами, Анастасіє. Бажаю тобі в житті фінансового достатку, сімейної злагоди, карколомних досягнень. Вірю, що в тебе вийде досягти всього, що ти задумала. А твоя свята покровителька обов'язково допоможе на кожному кроці!
У День ангела Анастасії вітаю тебе, рідна! Бажаю завжди бути під опікою своєї тезки-покровительки. Вірити у свої сили і ніколи не здаватися. Нехай вистачає сил, натхнення і грошей на реалізацію всіх планів. Нехай жодна хмара не затьмарює твій прекрасний настрій!
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
З Днем ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
У здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
