24 Канал підготував теплі привітання Днем ангела Анастасії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Анастасії 2025: картинки й листівки

З Днем ангела Анастасії! Бажаю бути чарівно красивою, найкращою у всіх починаннях, отримувати насолоду від кожного прожитого дня. Нехай усмішка стає ширшою, а проблеми зменшуються!

***

З іменинами, Анастасіє! Бажаю успіху, міцного здоров'я, миру, душевного спокою. Надихайся і надихай інших. Підкорюй усі вершини і легко долай будь-які труднощі!

Привітання з Днем ангела Анастасії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Анастасія, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

У цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

Привітання з Днем ангела Анастасії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З іменинами, Анастасіє. Бажаю тобі в житті фінансового достатку, сімейної злагоди, карколомних досягнень. Вірю, що в тебе вийде досягти всього, що ти задумала. А твоя свята покровителька обов'язково допоможе на кожному кроці!

***

У День ангела Анастасії вітаю тебе, рідна! Бажаю завжди бути під опікою своєї тезки-покровительки. Вірити у свої сили і ніколи не здаватися. Нехай вистачає сил, натхнення і грошей на реалізацію всіх планів. Нехай жодна хмара не затьмарює твій прекрасний настрій!

Привітання з Днем ангела Анастасії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

З Днем ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

У здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

