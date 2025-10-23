24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Більше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 23 жовтня?

Яків – має давньоєврейське походження та означає "той, хто йде слідом".

Єфросинія – ім'я грецького походження, яке трактується як "радісна".

Гнат – має латинське коріння та означає "вогненний".

Максим – це ім'я має римське походження та трактується як "найвеличніший" або "найбільший".

Микола – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "переможець народів".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, безперервної удачі й успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і відданих друзів.

