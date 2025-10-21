24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 21 жовтня?

Василь – це ім'я має грецьке походження та означає "царський".

– це ім'я має грецьке походження та означає "царський". Володимир – слов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто володіє світом".

– слов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто володіє світом". Георгій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "землероб".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "землероб". Дем'ян – має латинське коріння та означає "присвячений Дамії".

– має латинське коріння та означає "присвячений Дамії". Микола – має давньогрецьке походження та трактується як "переможець народів".

– має давньогрецьке походження та трактується як "переможець народів". Сергій – за однією з версій, походить від давньоримського прізвища Sergius, яке означає "знатний".

– за однією з версій, походить від давньоримського прізвища Sergius, яке означає "знатний". Федір – має давньогрецьке коріння та перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

– має давньогрецьке коріння та перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Яків – має давньоєврейське походження та означає "той, хто йде слідом".

– має давньоєврейське походження та означає "той, хто йде слідом". Дмитро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії". Захар – це ім'я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Господь згадав".

– це ім'я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Господь згадав". Іван – має давньоєврейське коріння та означає "милість Божа".

– має давньоєврейське коріння та означає "милість Божа". Костянтин – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "постійний" або "стійкий".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "постійний" або "стійкий". Олександр – має грецьке походження та перекладається як "захисник".

– має грецьке походження та перекладається як "захисник". Олексій – має давньогрецьке коріння та означає "захисник".

– має давньогрецьке коріння та означає "захисник". Анатолій – грецьке ім'я, яке трактується як "схід".

– грецьке ім'я, яке трактується як "схід". Аркадій – має давньогрецьке походження та перекладається як "житель Аркадії".

Як привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише красиву мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твій Ангел. Бажаю міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та успіхів у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі відчувати його присутність кожної миті твого життя, особливо у моменти сумнівів та випробувань. Нехай твій ангел дарує тобі крила для злету до найвищих вершин і м'яку хмаринку для відпочинку, коли втомишся. Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене любов'ю, а душа – спокоєм та гармонією, які можуть дати лише віра та надія на краще.

***

Сьогодні, у твій День ангела, я хочу побажати тобі, щоб твій небесний покровитель завжди тримав тебе під своїм крилом, захищаючи від усіх негараздів та розчарувань. Нехай твоє життя буде схоже на чисте джерело, що наповнює все навколо живильною енергією добра та любові. Бажаю, щоб кожен твій день починався з усмішки та закінчувався з відчуттям виконаного обов'язку та внутрішнього задоволення. І нехай Господь дарує тобі мудрість відрізняти важливе від другорядного та силу завжди слідувати своєму серцю.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі відчути особливу благодать та захист твого ангела-охоронця, який невидимо супроводжує тебе крізь усе життя. Нехай твоя душа завжди буде наповнена світлом, а серце – вірою в краще майбутнє та вдячністю за кожен прожитий день. Бажаю тобі мудрості у прийнятті рішень, терпіння у подоланні перешкод та невичерпної любові до життя у всіх його проявах.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.