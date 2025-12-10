Водночас йдеться про надання їй статусу офіційного вихідного дня шляхом внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю, повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14261.

Яке нове свято пропонують встановити в Україні?

Вибір дати 30 листопада є логічним продовженням календарної реформи, адже після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий стиль День пам'яті Андрія Первозванного змістився на кінець листопада.

Автори документа наголошують на глибокому символізмі такого рішення, адже постать святого вважається ключовою для української духовної ідентичності. Згідно з літописами, саме апостол Андрій благословив київські пагорби, передбачивши тут появу великого міста.

Окрім духовного аспекту, ініціатива має й важливе історико-політичне значення. Закріплення цього свята на державному рівні розглядається як інструмент відновлення історичної справедливості та протидії спробам Росії привласнити релігійну спадщину Давньої Русі.

У пояснювальній записці зазначено, що впровадження нового свята не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету. Водночас варто пам'ятати, що під час дії воєнного стану всі святкові дні в Україні є робочими, тому, навіть у разі ухвалення закону, фактичним вихідним 30 листопада зможе стати лише після завершення війни.

Андрій Первозванний / Фото ПЦУ

