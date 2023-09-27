Це не підвал: експерти розповіли, де найкраще зберігати картоплю після збору

Городники з нетерпінням чекають на урожай картоплі, бо це бажаний овоч на столі в українців. Після збору має значення, де зберігати такі плоди.

Пошкоджені та хворі плоди не тримайте разом зі здоровими, тому що вони зіпсуються. Перед зберіганням картоплини треба просушити кілька днів на сонці. Більшість людей кладе урожай у підвал чи льох. Дізнаймося, чи це правильно.

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Як і де правильно зберігати картоплю: поради експертів

Картопля вважається свіжою протягом перших двох тижнів зберігання у підвалі чи льосі. І це за умови, якщо там немає вологи. Більшість городників вважає, що оптимально зберігати зібрану картоплю в темному й прохолодному місці.

Утім, деякі фахівці спростовують думку. Експертка у галузі харчування Кейт Холл вважає, що найкращий варіант – тримати картоплю у холодильнику. Основою такого твердження є дослідження, які засвідчують, що зберігати картоплю в холодильнику абсолютно безпечно. До того ж це збільшує тривалість її зберігання.

Раніше говорили, що нам не слід зберігати картоплю в холодильнику, оскільки були побоювання, що це може призвести до збільшення кількості цукру в картоплі, який потім при приготуванні перетворюється на акриламід — речовину, яка може спричинити розвиток раку, – каже Кейт. – Але дослідження Комітету з токсичності хімічних речовин у харчових продуктах, споживчих товарах та навколишньому середовищі довело, що ці побоювання необґрунтовані, і тому холодильник – найкраще місце для зберігання картоплі.

Однак важливо, аби у холодильнику не було надмірної вологи, бо через неї картопля гниє. Місце для зберігання має бути сухим. Перед тим, як класти у холодильник, струсіть з картоплин землю. Мийте плоди лише тоді, коли потрібно використати.

Є думка, що з цього овочу виходить газ, який називається етилен. Він провокує швидке дозрівання та навіть псування інших фруктів, які розміщені поруч. Тож намагайтесь тримати картоплю окремо від продуктів, які псуються від цього газу.

Ящик або іншу місткість, у котру будемо ставити картоплю, треба обклеїти з усіх сторін паперовими рушничками. І тоді вже у такому вигляді можете відправляти у холодильник. Це допоможе позбавитися зайвої вологи. Якщо ви усе зробите саме так, то картопля добре зберігатиметься й не проростатиме мінімум 3−4 тижні.