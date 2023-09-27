Это не подвал: эксперты рассказали, где лучше хранить картофель после сбора

Огородники с нетерпением ждут урожая картофеля, потому что это желанный овощ на столе в украинцев. После сбора имеет значение, где хранить такие плоды.

Поврежденные и больные плоды не держите со здоровыми, потому что они испортятся. Перед хранением картофель следует просушить несколько дней на солнце. Большинство людей кладет урожай в подвал или погреб. Узнаем, правильно ли это.

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Как и где правильно хранить картошку: советы экспертов

Картофель считается свежим в течение первых двух недель хранения в подвале или погребе. И это при условии, если там нет влаги. Большинство огородников считают, что оптимально хранить собранный картофель в темном и прохладном месте.

Впрочем, некоторые специалисты опровергают мнение. Эксперт в области питания Кейт Холл считает, что лучший вариант – держать картошку в холодильнике. Основой такого утверждения являются исследования, свидетельствующие о том, что хранить картофель в холодильнике абсолютно безопасно. К тому же это увеличивает продолжительность хранения.

Ранее говорили, что нам не следует хранить картофель в холодильнике, поскольку были опасения, что это может привести к увеличению количества сахара в картофеле, который затем при приготовлении превращается в акриламид — вещество, которое может повлечь за собой развитие рака, – говорит Кейт. – Но исследование Комитет по токсичности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде доказал, что эти опасения необоснованны, и поэтому холодильник – лучшее место для хранения картофеля.

Однако важно, чтобы в холодильнике не было чрезмерной влаги, потому что из-за нее картофель гниет. Место хранения должно быть сухим. Перед тем, как класть в холодильник, стряхните с картофеля землю. Мойте плоды только тогда, когда нужно использовать.

Есть мнение, что из этого овоща выходит газ, который называется этилен. Он провоцирует быстрое созревание и даже порчу других фруктов, которые расположены рядом. Поэтому, старайтесь держать картофель отдельно от продуктов, которые портятся от этого газа.

Ящик или другую емкость, в которую будем ставить картофель, надо оклеить со всех сторон бумажными полотенцами. И тогда уже в таком виде можете отправлять в холодильник. Это поможет избавиться от лишней влаги. Если вы все сделаете именно так, то картофель будет хорошо храниться и не будет прорастать минимум 3-4 недели.