Поранення, Ірпінь та бойові дрони: де служить Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" і як змінився артист

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк у перші дні повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках заспівав "Червону калину", чим підійняв дух українців. Зараз він продовжує захищати країну.

Лідер гурту "Бумбокс" у перші ж дні Андрій Хливнюк пішов у тероборону. Він отримав зброю та був готовий захищати столицю, пише 24 Канал.

До слова Вчіть історію, – Андрій Хливнюк, який воює у ЗСУ, звернувся до колег "поза політикою"

Де служить Андрій Хливнюк

Якщо конкретніше – Андрій Хливнюк вступив до підрозділу "Софія" батальйону ТОР (тактико-оперативного реагування) патрульної поліції міста Києва. Важливо зауважити, що це не патрулювання вулиць міста, а поліція, яка виконує бойові та гуманітарні місії.

У перші місяці повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк разом з підрозділом займався евакуацією населення з міст, що були в зонах бойових дій.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

26 березня 2022 колона патрульних потрапила під мінометний обстріл. Андрій Хливнюк не встиг застрибнути у яму, тому отримав поранення: осколок влучив йому у праву щоку, під око. Та вже через тиждень він повернувся у стрій та працював у деокупованій Київщині, хоч з синцем та пластиром на обличчі.

Дістали шмат заліза, зашили. Через цю хвилю ударну, можливо, кілька годин я був трошки такий "веселий", матюкався. Але потім мав змогу зателефонувати, поговорити з усіма. Я був ходячий. Ніби тобі дали кулаком легенько і збили з ніг,

– зізнався Хливнюк.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Влітку Андрій Хливнюк поїхав на Схід України – Луганщину. Там він розвозив гуманітарну допомогу, ліки та доставляв медиків. Своє завдання він описував як забезпечення військових.

У липні музикант створив благодійний фонд. Також він пройшов навчання та став оператором бойового дрона. Та супергероями Хливнюк називає медиків, піхоту, артилерію, танкістів і пілотів.

"Мені пощастило, я в стрілецьких боях не брав участі й в приціл ворога не бачив. Я не виконував бойових завдань. Але вже три місяці екіпаж, до якого я належу, займається бойовими завданнями. Я оператор бойового ударного дрона, і разом зі мною ще 4 особи в екіпажі. Ми займаємося аеророзвідкою та ударними місіями", – розповів музикант.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк продовжує службу, хоч інколи відлучається на благодійні концерти гурту "Бумбокс". Через це співаку "прилітає" від хейтерів, але він пояснює, що й сам незадоволений такими відрядженнями.

Мікрофон – дієвий засіб боротьби, знаю, бо інші засоби теж використовую. Служба – людям України, а не собі класному,

– пояснював Андрій Хливнюк.

Музикант наголошує, що кожен українець має вчитися поводитися зі зброєю. Сидіти та чекати перемоги не можна, важливо працювати й донатити.

"Війна йде на випередження і те, що сьогодні актуально, завтра може бути просто металобрухтом. Не гайте часу. Вчіться. Вчіться такмеду, вчіться поводженню зі зброєю, вчіться дуже важливим різним інженерним речам. Ваша черга обов'язково прийде, не переживайте, не бійтеся, навчайтеся", – казав Хливнюк.

Як змінився Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму артиста