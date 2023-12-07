Лидер группы "Бумбокс" в первые дни Андрей Хливнюк ушел в тероборону. Он получил оружие и был готов защищать столицу, пишет 24 Канал.

К слову Учите историю, – Андрей Хливнюк, воюющий в ВСУ, обратился к коллегам "вне политики"

Где служит Андрей Хливнюк

Если конкретнее – Андрей Хливнюк поступил в подразделение "София" батальона ТОР (тактико-оперативное реагирование) патрульной полиции города Киева. Важно отметить, что это не патрулирование улиц города, а полиция, выполняющая боевые и гуманитарные миссии.

В первые месяцы полномасштабного вторжения Андрей Хливнюк вместе с подразделением занимался эвакуацией населения из находившихся в зонах боевых действий городов.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

26 марта 2022 года колонна патрульных попала под минометный обстрел. Андрей Хливнюк не успел запрыгнуть в яму, потому получил ранение: осколок угодил ему в правую щеку, под глаз. Но уже через неделю он вернулся в строй и работал в деоккупированной Киевщине, хотя с синяком и пластырем на лице.

Достали кусок железа, зашили. Из-за этой волны ударной, возможно, несколько часов я был немножко такой "веселый", матерился. Но потом мог позвонить, поговорить со всеми. Я был ходячий. Будто тебе дали кулаком легонько и сбили с ног,

– признался Хливнюк.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Летом Андрей Хливнюк поехал на восток Украины – Луганскую область. Там он развозил гуманитарную помощь, лекарства и доставлял медиков. Свою задачу он описывал как обеспечение военных.

В июле музыкант создал благотворительный фонд. Также он прошел обучение и стал оператором боевого дрона. Но супергероями Хливнюк называет медиков, пехоту, артиллерию, танкистов и пилотов.

"Мне повезло, я в стрелковых боях не участвовал и в прицел врага не видел. Я не выполнял боевых задач. Но уже три месяца экипаж, к которому я принадлежу, занимается боевыми задачами. Я оператор боевого ударного дрона, и вместе со мной еще 4 человека в экипаже, занимаемся аэроразведкой и ударными миссиями ", – рассказал музыкант.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Андрей Хливнюк продолжает службу, хотя иногда отлучается на благотворительные концерты группы "Бумбокс". Поэтому певцу "прилетает" от хейтеров, но он объясняет, что и сам недоволен такими командировками.

Микрофон – действенное средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба – людям Украины, а не себе классному,

– объяснял Андрей Хливнюк.

Музыкант отмечает, что каждый украинец должен учиться обращаться с оружием. Сидеть и ждать победы нельзя, важно работать и донатить.

"Война идет на опережение и то, что сегодня актуально, завтра может быть просто металлоломом. Не теряйте времени. Учитесь. Учитесь такмеду, учитесь обращению с оружием, учитесь очень важным разным инженерным вещам. Ваша очередь обязательно придет, не переживайте, не бойтесь, учитесь", – говорил Хливнюк.

Как изменился Андрей Хливнюк / Фото с инстаграма артиста