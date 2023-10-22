Посійте озимий часник після цих культур: будете вражені результатом

Дедалі частіше городниці садять озимий часник. Втім, далеко не всі знають, як можна легко покращити врожай.

Після яких культур найкраще садити озимий часник, розповіла "Городниця з Одеси", передає 24 Канал. До речі, є місця, куди його категорично не можна садити.

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Після чого найкраще садити озимий часник

Авторка відео зазначила, що сівозміна за правилами дуже важлива для рослин та врожаю. Часник поглинає велику кількість калію та фосфору. Тож його треба садити на ділянках, де росли культури з рясною листяною масою, які менше потребують саме цих елементів.

Краще садити часник після таких рослин, які забирають поживні речовини з глибоких шарів ґрунту. Зокрема, це овочі зі стрижневою кореневою системою.

Найкращими попередниками для часнику є бобові – від квасолі до сидератів. Вони роблять у ґрунті запас азоту, який потрібен часнику дуже рано й у великій кількості,

– підкреслила городниця.

Також часник дасть щедрий урожай, якщо перед ним на ділянці росли зернові (жито, овес, ячмінь, гречка), огірки, патисони, кабачки або ж капуста.

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Де садити часник, щоб покращити врожай / RitaE / Pixabay