У ваших предків була особлива любов до грошей: добірка цікавих українських прізвищ

16 березня 2024, 11:34
Читать новость на русском

Джерело:

"Сучасні українські прізвища"

Наші предки були дуже оригінальними, коли придумували прізвища одне одному. Вони, зокрема, звертали увагу на зовнішність, діяльність, собливості характеру, індивідуальні ознаки, а також на любов до грошей.

Деякі люди особливо зважали на матеріальні цінності. Однак це зовсім не означає, що вони були жадібними. Які прізвища давали таким особистостям, читайте у матеріалі. 

До уваги кожного Розумні люди, хитрі та плакси: добірка прізвищ, які пов'язані з особливостями характеру

Прізвища, які люди отримували через любов до грошей 

Гривна, Четвертак, Коруна, Грош, Копійка, Пінязь та Галаган – саме такі прізвища належали людям, які мали особливу пристрасть до грошей. Можливо, якесь з них досі можна знайти в різних областях України. Тож уважно придивіться до родових імен своїх друзів, одногрупників, однокласників чи колег.

Також є прізвища, які пов'язані з коштами, але більше стосуються професій, якими займалися чоловіки та жінки. Зокрема, вони брали активну участь у торгових справах. Йдеться про такі варіанти: Караван, Флис, Базар, Вага. Не забули й про людей, які не любили ділитися грошима. Вони могли отримати прізвище Скупий. 

Добірка прізвищ, утворених від числівників 

Прізвища, які утворилися від числівників, – не такі популярні, адже вони майже не мають похідних варіантів. Крім того, можуть досить швидко забуватися. У список потрапило декілька родових імен

  • Півторак
  • Одинчак
  • Вторак
  • Третяк
  • Четвертак
  • Шестак
  • Семерак
  • Семеренко
  • Восьмак
  • Десятирик
  • Подвайцятник
  • Сотченко

Ось такими цікавими українськими прізвищами ми сьогодні поділилися. Можливо, у переліку ви знайдете й своє. Людям часто цікаво знати більше про походження предків: якими вони були насправді. 

Автор: Марія Примич