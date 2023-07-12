Розкішні українські жіночі імена, які походять з давнини

Наскільки велике значення у житті людини має ім'я. Адже тебе так будуть називати все життя. Звичайно, що у дорослому віці можна його змінити. Але навіщо, якщо можна одразу отримати красиве.

Гарне та милозвучне ім'я – окраса кожної людини. Важливо, щоб батьки відповідально поставились до цього питання. До вашої уваги – красиві жіночі імена українського походження, які зібрав 24 Канал.

До теми 6 давніх чоловічих імен українського походження

Перелік давніх жіночих імен

Зореслава – слов'янське ім'я, що сформувалось від чоловічого Зореслав. Складається з 2 слів "зоря" та "слава". Трактується як "озорена славою" або "яка славить зорю".

Кекилія – красиве жіноче ім'я, яке перекладається як "покровителька музики".

Вірляна – дуже нестандартне ім'я, яке рідко можна почути в сучасній Україні. Воно утворилось від слова "орел". Інші форми імені – Вірлянка, Ляна.

Євстахія – українське ім'я грецького походження. Має такі переклади: "стійкий", "твердо стоїть", "родючий", "квітучий", "пишно колоситься".

Звенислава – одна з форм імені Дзвенислава. Це давнє та рідкісне ім'я, красивою та популярною формою якого є Дзвінка. До нього входить 2 частини: дзвін (дзвеніти) та слава.

Ім'я Зеновія – жіноча версія чоловічого імені Зеновій. Воно походить від давньогрецького слова "зенобіос", яке утворене зі слів "Зевс" та "біос". Означає "живе на вигоду Богу". До Київської Русі воно потрапило з Візантії.