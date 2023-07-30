Це цікаво: 6 давніх рідкісних імен для хлопчиків

В Україні дуже багато красивих національних імен. Але є й ті, які не зовсім слов'янського походження, але набули поширення в Україні.

Є такі імена, які ще не дуже часто використувалися в нашій країні. А що, коли спробувати назвати ними своїх майбутній дітей? 24 Канал підготував невеличку добірку.

Це красиво 5 гарних чоловічих імен, які починаються на Н

Давні слов'янські імена

Атанасій – незвичне ім'я, яке бере початок з Греції. Слово αθανασία означає "безсмертя", "безсмертний". Більш звичними для нас формами є Атанас, Опанас, Панас.

Адріян з'явилося від римського імені Hadrianus. У перекладі з латинської мови трактується так: "адріатичний", "родом з Адріатичного моря". В Україні це ім'я наразі не дуже поширене. Набагато впізнаваніше у європейських країнах.

Боян – цікаве ім'я зі слов'янським корінням. Має значення "співець", "оповідач". Виникло утворилося від слова "баяти" – тобто, розповідати. Було дуже популярним між слов'янських народів у Середньовіччі. Після канонізації православною церквою стало вживатись у християнстві.

Власій – часто можна почути саме в українській мові. Воно виникло від християнського чоловічого імені Улас. Походження від римського слова "блазій", яке бере початок від латинського "blaesus" з перекладом "шепелявий".

Зенон – ім’я, що походить з Греції. Перекладається як "Зевсове", "божественне". Зевс вважався одним із найдавніших богів у Стародавньої Греції. Він був головним серед олімпійців, а також бог грому та блискавок.

Євтимій – варте уваги ім'я. З'явилося від грецького виразу "еуфеміос", яке трактують так: "несе добро", "благородний", "священний", "доброзичливий", "прихильний". Популярною формою імені є Юхим.