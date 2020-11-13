Століттями українці персоніфікували надзвичайні природні явища, тварин та конкретні предмети оточуючого світу, вбачаючи у них різні події та небезпеки. Так з'явились забобони, які присутні у житті чи не кожного українця і сьогодні.

Ситуація з забобонами та іншою нечистю доволі цікава і загадкова – люди вірять у те, в що їм хочеться вірити. І не важливо, чи цей акт віри є об’єктивним, чи це все – повна маячня.

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Як визначили науковці, забобоном вважається вид марновірства, який полягає в тому, що людина приймає за реальність невідомі сили, здатні передбачати події і навіть впливати на них. Тож якщо стається та чи інша подія – це обов'язково має призвести до якогось результату – негативного чи позитивного. Іноді деякі забобони спрацьовують за збігом обставин.

Тож чи вірите ви у забобони і чи знаєте найпопулярніші з них – переконайтесь за допомогою тесту.