Чому пітніють пластикові вікна та що з цим робити
Якщо пластикові вікна пітніють, це не означає, що вони неякісні. Це свідчить про велике накопичення водяної пари у повітрі.
Водяна пара починає виступати на вікнах через велику різницю температури в приміщенні та на дворі. Так часто буває у холодні пори року. Чому ще може з'являтися пара на вікнах та що з цим робити – знає 24 Канал.
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Чому запотівають вікна: причини
Багато водяної пари на вікнах з'являється, коли погано опалюється приміщення. Особливо актуально під час аварійних відключень електроенергії від російських атак. Аби усунути цю проблему, треба збільшувати потужність опалення або утеплювати помешкання певними матеріалами.
- Ймовірно, у вас може бути не дуже хороший склопакет. Йдеться про однокамерний без функції енергоощадження. Якщо маєте можливість – його треба змінити на більш сучасний варіант.
Однокамерний склопакет / Фото Rehau
Ще однією поширеною причиною такої ситуації є брак витяжної вентиляції. А саме – у тих приміщеннях, де накопичується багато вологи. Мається на увазі, кухня або ванна. Тому й на вікнах залишається багато пари.
Можете не здогадуватися, але пара іноді накопичується через широке підвіконня, як значною мірою перекриває батарею. Відповідно, гаряче повітря від радіатора не потрапляє на склопакет, і маємо конденсат.
Що робити, аби вікна не запотівали
- Перед тим, як почнуться заморозки, подивіться у якому стані ваші ущільнювачі на вікнах. Їх треба періодично змінювати. Це допоможе розв'язати вашу проблему.
- Буває так, що майстри роблять помилки під час встановлення вікон та використовують лише піну. Але крім неї, є певні державні стандарти, яких треба дотримуватись. Якщо цього не робити – буде стояти пара й вікна пропускатимуть тепло.
- Пам'ятайте, що приміщення треба провітрювати, навіть у холодні пори. Найкраще – відчиняти вікно або кватирку на короткий період, але часто. Якщо залишити у вікні вузьку щілинку, це не усуне проблему, лише створить протяг.
- Ще один вихід із ситуації – встановити додаткові пристрої, щоб опалювати приміщення. Тобто, щоб тепло надходило не лише від батарей.