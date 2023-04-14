Чиє яйце міцніше: чому на Великдень заведено битися крашанками

Яйце – це символ життя, відродження, родючості. Наші предки вважали його символом Сонця. Через це яйця стали частиною народної обрядовості, їх почали малювати на Великдень. А звідки з'явилась традиція битись крашанками – читайте далі.

Яйцо символізує про Воскресіння Христове, адже, коли його чистять, з нього начебто з'являється новий світ, який Ісус Христос врятував. А от звідки походить традиція битися крашанками – розкаже 24 Канал.

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Походження традиції

Українська традиція передбачає, що ранок Великодня починається із крашанок. Так заведено, що ними начебто б'ються.



Така традиція означає, що добро бореться зі злом. Яйце, яке "побило" всі інші, вважалося найкращим і казали, що воно буде оберігати всю родину. Його зберігали довго і розбивали останнім.



Подейкують, що наші предки у такий спосіб вітали одне одного зі святом. Цілуватися публічно було непристойно, тож вигадали бій крашанками.



Існувала легенда, згідно з якою яйце порівнювали з каменем, який закривав вхід до печери, де лежало тіло Спасителя. І саме розбиванням шкаралупи можна було його нібито звільнити з печери. Тож звідси й повір'я: чим більше яєць на Великдень розіб'єш, тим легше і швидше воскресне Син Божий.

Як битися яйцями

Існує кілька порад, як виграти у битві яєць.



Як правильно битися яйцями на Великдень / Фото Smak.ua