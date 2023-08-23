Чому рушники неприємно пахнуть після прання: що робити

Часом буває так, що рушники після прання все одно неприємно пахнуть. Стає дивно, адже виправ і нічого не змінилося. Цікаво, у чому причина.

Така ситуація – нерідкість, й вона відбувається через певні причини. Це означає, що ви щось робите не так. У чому річ та як позбутися неприємного запаху рушників – розкаже 24 Канал.

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Чому рушники смердять після прання

Рушники погано пахнуть після прання, якщо їх довго утримувати у пральній машинці. Якщо не витягнути річ протягом 1-2 годин, то на мокрих рушниках можуть розмножуватися бактерії.

Брудний барабан пральної машини – це ще одна популярна причина. Ймовірно, ви не промиваєте техніку після використання, от вона й неприємно пахне. Потрібно чистити барабан після кожного сеансу, особливо там, де гумова накладка.



Барабан пралки / Фото "Ремонт побутової техніки"

Рушники смердять через те, що недостатньо випрані. Отже, ви обрали неправильний режим. Іноді швидке прання – це замало.

Можливо, ви сушите такі предмети не зовсім відповідно. Якщо їм не вистачає повітря, можуть з'являтися бактерії. Спробуйте повісити рушник на вішалку, аби до них надходило повітря.

Якщо складається така ситуація, можливо, ви даєте недостатньо мийного засобу. Не економте, бо потім доведеться все одно ще раз прати, якщо не відчистяться.

Як позбавитися поганого запаху рушників

Вам знадобиться оцет і сода. Перед тим, як починати прання, треба залити у відділення для порошку чашку оцту. Оберіть звичний режим та увімкніть. Під час полоскання внесіть туди пів склянки соди. Від запаху не залишиться ні сліду.



Сода / Фото "Гастроном"

Цитрусові олії – гарний та ароматний спосіб розв'язати цю проблему. Буде достатньо 1 склянка білого оцту, 1 склянка харчової соди та 20 крапель цитрусової олії. Все це треба перемішати із мийним засобом перед пранням та увімкнути машинку. Рушнички будуть дуже свіжими.



Ефірна олія лимона / Фото Leneris

Радикальний метод, якщо рушники дуже смердять, взяти "Білизну". Треба на 10-15 хвилин замочити предмети та потім прати, як зазвичай. Такий засіб усуває будь-які запахи. Втім, для кольорових рушників не підійде, лише для світлих.