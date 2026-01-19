Наші пращури вірили, що перший день тижня має нестабільну енергетику, яка може фатально вплинути на гаманець. Особливо це стосується питання боргів, пише 24 Канал з посиланням на ukr.media.

Дивіться також Особливо вірянам: чому категорично не можна вбивати павуків

Чому не можна віддавати борги в понеділок?

Згідно з народними повір'ями, будь-які фінансові операції, пов'язані з поверненням коштів у понеділок, приречені на невдачу. Так, якщо віддати борги у цей день, то ще тиждень гроші з рук "витікатимуть".

Вважається, що після такої дії нові кошти будуть оминати ваш дім, а непередбачувані витрати з'являтимуться одна за одною аж до наступної неділі.

Крім того, існує ще одне старе повір'я. У давнину вірили, що у понеділок не варто віддавати борги, щоб потім не плакати весь наступний тиждень.

Чому не віддають борги у понеділок / Фото Freepik

Важливо зазначити, що незалежно від дня тижня, прикмети категорично не радять передавати гроші після заходу сонця, зазначає ukr.media. Якщо обставини змушують вас повернути борг ввечері або все ж таки у понеділок, то не давайте купюри в руки. Краще покладіть їх на стіл, тумбочку або підлогу, щоб не притягнути матеріальні труднощі в життя.

Коли можна віддавати борги?