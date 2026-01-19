Наші пращури вірили, що перший день тижня має нестабільну енергетику, яка може фатально вплинути на гаманець. Особливо це стосується питання боргів, пише 24 Канал з посиланням на ukr.media.
Чому не можна віддавати борги в понеділок?
Згідно з народними повір'ями, будь-які фінансові операції, пов'язані з поверненням коштів у понеділок, приречені на невдачу. Так, якщо віддати борги у цей день, то ще тиждень гроші з рук "витікатимуть".
Вважається, що після такої дії нові кошти будуть оминати ваш дім, а непередбачувані витрати з'являтимуться одна за одною аж до наступної неділі.
Крім того, існує ще одне старе повір'я. У давнину вірили, що у понеділок не варто віддавати борги, щоб потім не плакати весь наступний тиждень.
Чому не віддають борги у понеділок / Фото Freepik
Важливо зазначити, що незалежно від дня тижня, прикмети категорично не радять передавати гроші після заходу сонця, зазначає ukr.media. Якщо обставини змушують вас повернути борг ввечері або все ж таки у понеділок, то не давайте купюри в руки. Краще покладіть їх на стіл, тумбочку або підлогу, щоб не притягнути матеріальні труднощі в життя.
Коли можна віддавати борги?
- За народними прикметами варто позбуватися своїх боргів саме в середу. Річ у тім, що середина тижня символізує гармонію між минулим і майбутнім. Повертаючи гроші в цей день, людина очищається від фінансових труднощів, які могла притягнути раніше.
- Будь-які матеріальні справи, завершені в цей день, сприятимуть добробуту і взаєморозумінню.
- Втім, варто пам'ятати, жодних логічних чи економічних підтверджень тому, що певний день тижня якось впливає на грошові потоки, не існує. Фінансова стабільність людини залежить від її дисципліни, планування та відповідальності, а не від фаз Місяця чи днів тижня.