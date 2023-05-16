Ви могли цього не знати: чому не можна зривати бузок

Квітучий кущ, відомий своїми ароматними квітами – бузок. Він настільки гарно пахне, що дурманить голову кожному. Але є один нюанс: його не можна зривати. Існує пояснення чому.

Навесні нас радує своїм красивим цвітінням та розкішним ароматом бузок. Так і хочеться зірвати собі галузку додому. 24 Канал підкаже, чому цього не можна робити.

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Чому не можна зривати бузок

Існує декілька причин, чому варто утриматися від зривання квітів бузку.

Пошкодження рослини. Зривання квітів може призвести до пошкодження куща. Квіти бузку є його основною прикрасою. Вони виконують важливу функцію в розмноженні рослини. Якщо зривати квіти бузка, то наступного року цвітіння може вже не бути.



Гілочка бузку / Фото Зелений світ

Запилення. Бузок приваблює багато бджіл, метеликів та інших комах, які його запилюють. Вони переносять пилок з квітки на квітку, допомагаючи в запиленні рослини та формуванні плодів. Якщо зірвати галузку, то запилення може зменшитись, відповідно – кількість квітів також.

Естетика. Квіти бузку мають прекрасний аромат та привабливий зовнішній вигляд. Залишивши їх на рослині, ви можете насолоджуватися їхньою красою та ароматом у саду. Зривання квітів зменшить цю красу.

Народні прикмети

Ще з давніх-давен наші предки вважали, що не варто зривати бузок, а особливо – приносити його в дім. Вважалось, що така квітка: