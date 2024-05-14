У народі вважають, що церковну свічку не слід задувати. Кажуть, що її потрібно загасити пальцями, чимось накрити або взагалі дочекатися, поки вона сама згорить, зазначає LifeStyle 24.

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Чи можна задувати церковну свічку

Часто люди використовують церковні свічки й вдома. Разом з ними, до прикладу, читають молитви або запалюють, коли вимикають світло, а більше нічого під рукою немає. Існує думка, що такі свічки не можна задувати, оскільки тоді зникає божественне світло. Однак це всього лише забобони.

Багато народних прикмет передаються ще від наших предків і міцно закладаються у головах людей. Це одна з них. Гасіть свічки так, як вам зручно, а не довіряйте повір'ям, які не мають нічого спільного з християнством.

Церковна свічка / Фото Canva

Цікаво, що церковні свічки не можна запалювати під час романтичної вечері, побачення, декорувати ними квартиру та використовувати для схожих речей. Для таких випадків краще обирати ароматичні, які ще й смачно пахнуть.

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