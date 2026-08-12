Редакція 24 Каналу розібралася, які давні вірування стоять за цим застереженням та що про це каже сучасний світ. Згідно з народними прикметами, друга порожня подушка на ліжку самотньої людини символізує вакантне місце, яке швидко починає приваблювати негативну енергетику або потойбічні сили.

Вважалося, що таким чином людина буквально "закриває" собі шлях до створення сім'ї, програмуючи життя на вічну самотність. Для тих, хто вже перебуває у шлюбі, заборона була не менш суворою: спати на двох подушках одному з подружжя означало спровокувати розклад у стосунках, зради або раптове розлучення.



Чому самотній жінці не можна спати на двох подушках / Freepik

Окрім особистого життя, народні повір'я лякали й фінансовими збитками, стверджуючи, що друга подушка забирає енергію достатку та накликає злидні. Втім, жодних наукових підтверджень чи досліджень, які б доводили реальну шкоду цієї звички, звісно ж, не існує.

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Єдина шкода, яка може бути від цього – це надмірне навантаження на шию. Сомнологи та психологи радять класти додаткову подушку між колінами – це допомагає краще розслабити хребет і покращити якість сну. Тому, якщо вам так зручніше й затишніше, не варто піддаватися давнім страхам – спіть на здоров'я та вірте лише у позитивні прикмети.

Народні забобони навіть диктували нашим предкам, як їм можна чи заборонено сидіти. Наприклад, існувала заборона на сидіння нога на ногу.