У це повір'я вірили ще наші предки: чи можна, щоб дружина стригла чоловіка

Народні прикмети кажуть – краще, щоб дружина не стригла чоловіка. Хоча це доволі зручно, адже не потрібно йти у перукарню. Крім того, багато жінок гарно справляються зі цією задачею, якщо стрижка нескладна.

Якщо жінка підстриже чоловіка, то у родину можуть прийти проблеми. Партнери вже не приділятимуть так багато часу одне одному, як було раніше.

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Чому не варто, щоб дружина стригла чоловіка

Волосся кожної людини має свою енергетику. Під час стрижки жінка фактично втручається у біоенергетичне поле чоловіка, тому потім виникають сварки.

Наші предки, наприклад, вважали, що чоловік втрачає свою життєву силу. Тому краще, щоб його стриг хтось зі знайомих або ж можна піти у барбершоп.

Нерідко проблеми у сім'ї починаються вже під час самої стрижки. Зокрема, чоловікові може не сподобатися зачіска, тож дружина отримує неприємне зауваження і зазвичай ображається. Згодом конфлікти стають частішими.

Народні прикмети про чоловічу стрижку / Фото Freepik

Повір'я також стверджують, що чоловік може швидше померти, якщо його підстриже жінка. Вона ніби забирає у нього відведені роки. Однак у наш час багато хто вже не вірить у прикмети, тому не боїться накликати біду.

У давнину дружини не стригли своїх чоловіків у понеділок, п'ятницю та у дні, коли є повний місяць. Вважалося, що так можна уникнути поганих наслідків. Також після процедури вони одразу мили голову, аби позбавитись негативу. Волосся обов'язково спалювали або викидали якомога далі. Річ у тім, що часто через нього наводили вроки, а у чорну магію хтось вірить і зараз.