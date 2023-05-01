Створює небезпеку для вашого дому: чому не можна садити горіх біля хати

Горіх – дерево, яке часто можна побачити в Україні. Він є дуже корисним для здоров'я людини, оскільки містить багато вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Втім, є один нюанс: його не можна садити біля будинку.

Висота горіха може сягати до 30 метрів, а вік – до 200 років. Він має велике зелене листя та твердуваті плоди – горішки. За них це дерево й найбільше цінується. І тому його садять неподалік будинку, щоб мати змогу смакувати плодами. Чому це неправильно – розкаже 24 Канал.

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Чому не можна садити горіх біля будинку

Саджанці горіха на подвір'ї довгий час вважалися символом достатку й добробуту. Тож чимало людей люблять садити горіх поруч зі своїм будинком. Однак, є кілька причин, чому не рекомендується садити горіх біля своєї оселі.

І перша – це велика коренева система. Горіх має дуже розвинену кореневу систему, яка може проникати під фундамент будинку та підбивати його. Це може пошкодити будівлю. А ще – в будинок може потрапляти вода.



Великий корінь горіха / Фото Gazette

Горіх – високе дерево, яке може перекривати сонячне світло та затінювати будинок. Таким чином, до оселі потраплятиме менше сонячного проміння. Водночас у будівлі може накопичуватись волога.



Високий горіх / Фото Barra

Випадання гілок та плодів є ще однією причиною, чому не радять садити горіх біля будинку. Це може бути небезпечно для перехожих та транспорту.



Плоди горіха / Фото Barra

Вагомою причиною не садити горіх біля дому є висока чутливість до захворювань. Це дерево не є стійким до хвороб і шкідників, що може вплинути на його здоров'я.



Хворий горіх / Фото Аптека садівника

Тому, якщо ви плануєте садити горіх на своєму подвір'ї, важливо розмістити його на такій відстані від будинку, щоб він не зміг пошкодити будівлю й транспорт.



Дерево горіха / Фото Barra