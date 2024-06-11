Тварину слід залишати вдома: чому не можна пускати собаку до храму
Вже давно собаки стали справжніми вірними друзями людей, тому завжди поряд. Останніми роками, крім того, активно пропагують любов до тварин та закликають піклуватися про них, а не викидати напризволяще.
Однак псам не зовсім раді у церкві. Тож людям доводиться залишати своїх домашніх улюбленців вдома. Чому так, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.
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Чому не можна пускати собаку до церкви
Згідно з правилами, тваринам заборонено заходити до церкви, зокрема й собакам. Їх вважають не лише нечистими, але й небезпечними, особливо, коли йдеться про бійцівські породи. Звичайно, у сучасному світі це видається доволі дивним, адже всі навколо багато говорять про любов до братів наших менших. Однак навіть тут є виняток. Йдеться про ситуацію, коли пес з поводирем. Тобто без його допомоги людина не може нормально ходити, адже зовсім не бачить, але про все краще уточнювати у храмі, до якого ходите.
Проте собак часто можна зустріти на території церкви, зокрема на Великдень. Тоді віряни з кошиками, у яких є їжа, стоять на подвір'ї храму, тому тварини занюхують щось смачне і приходять. З власних спостережень, священники не виганяють псів за ворота, а люди навіть їх підгодовують.
Церковні правила, в принципі, зрозуміти можна. Річ у тім, що буває складно контролювати поведінку собаки у незнайомому місці, зокрема й тоді, коли навколо є інші тварини. Пес, до прикладу, може почати проявляти агресію чи гавкати, що лякає деяких вірян. Коли домашній улюбленець ще зовсім маленький, то він й сам отримує додатковий стрес від великого скупчення людей.