Обирайте інший декор: чому не можна тримати вдома сухі квіти

Нерідко люди прикрашають свій дім засушеними квітами, адже це виглядає досить гарно. Однак народні повір'я стверджують, що такий декор краще викинути, бо він притягує у сім'ю нещастя.

Особливо популярними сухі квіти були раніше, оскільки вважалося, що вони захищають від хвороб та утеплюють приміщення. Однак зараз все змінилося, передає LifeStyle 24.

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Чому не можна зберігати у будинку сухі квіти

Згідно з забобонами, засушені квіти забирають сили та молодість. Тобто господар будинку "в'яне" разом з ними. До того ж можуть накликати хворобу, смерть, фінансові проблеми, втрату добробуту, невдачі та інші проблеми.

Якщо вірити езотериці, то живі квіти мають сильну енергетику, а сухі – штучну та порожню, адже вони красиві лише зовні. А от фен-шуй стверджує, що така прикраса вдома символізує самотність.

Засушені квіти вдома / Фото Unsplash

Сухі квіти також погано впливають на сімейне життя. Кажуть – якщо закохана пара поставить їх у своєму домі, то незабаром розлучиться. Тому категорично заборонено декорувати так спальню або вітальню. Якщо дуже хочеться принести засушені квіти, то краще поставте їх у ванній або кухні.

Варто зазначити, що священники закликають людей не вірити у народні прикмети. Однак прислуховуйтеся до своїх відчуттів, якщо боїтеся зашкодити. Якщо дуже любите квіти, то ліпше прикрасьте кімнату живими.

Які сухі квіти можна тримати вдома

Серед великої кількості рослин є ті, що володіють цілющими властивостями. Тому вони лише покращать здоров'я сім'ї, а ніяких бід не принесуть.