Як поливати рослини в спеку, аби не зашкодити: зверніть увагу

Чимало городників ставлять собі питання, чи варто в спеку поливати насадження. І недарма, до це може призвести до поганих наслідків.

Коли на вулиці високі температури повітря, то поливати після 10 ранку або вдень – невдала ідея. Вода швидко випарується, а листки – можуть обпектися. Дізнайтеся, як правильно поливати саджанці в літню пору.

Будьте уважні Не поливайте рослини таким чином, бо зів'януть

Як поливати овочі в спеку

Коли дуже жарко надворі, варто поливати рано вранці або пізніше ввечері. Оптимально це робити – з 6 до 10 ранку, поки температура не підіймається. Таким чином, рослини зможуть набрати вологу, а вода – висохне на листках до спеки.

Можливо, зранку у вас немає часу цим займатися. Тоді можете сміливо поливати насадження у період з 16:00 до 19:00.



Полив рослин / Фото "Аграрії разом"

На ніч вносити воду не рекомендується, тому що занадто вологе середовище стає приманкою для шкідників і хвороб. Нікому цього не потрібно.

Також перевага поливу зранку у тому, що менше витрачається води, бо волога не так інтенсивно випаровується. Плоди в такий час легше поглинають води та не відчувають стресу.

Корисні поради щодо поливу

Якщо вода повільно просочується в землю вглиб хоча б на 15 сантиметрів, корені стають міцнішими. Тоді й спеку вони переносять простіше.

Намагайтесь скеровувати воду саме в кореневу зону, щоб вона не так інтенсивно випаровувалась чи стікала.

Якщо на листках помітний пил, то зменшується властивість до фотосинтезу.

до фотосинтезу. Насадження під пекучим сонцем швидше атакує попелиця. Її можна вигнати лише струменем води.



Полив зі шланга / Фото "АгроСинтетика"

Якщо ви маєте насадку на шланг, це дуже великий плюс. Бо можна провести легкий душ для саджанців на городі.

Рослини від високих температур швидко втомлюються. Тому можуть набагато повільніше поглинати корисні речовини.

У спеку, коли саджанці цвітуть, радять вносити рідкі добрива з фосфором. Перед застосування землю слід ретельно полити, аби речовини краще засвоювались.