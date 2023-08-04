Як поливати рослини в спеку, аби не зашкодити: зверніть увагу
Джерело:"Апостроф"
Чимало городників ставлять собі питання, чи варто в спеку поливати насадження. І недарма, до це може призвести до поганих наслідків.
Коли на вулиці високі температури повітря, то поливати після 10 ранку або вдень – невдала ідея. Вода швидко випарується, а листки – можуть обпектися. Дізнайтеся, як правильно поливати саджанці в літню пору.
Будьте уважні Не поливайте рослини таким чином, бо зів'януть
Як поливати овочі в спеку
Коли дуже жарко надворі, варто поливати рано вранці або пізніше ввечері. Оптимально це робити – з 6 до 10 ранку, поки температура не підіймається. Таким чином, рослини зможуть набрати вологу, а вода – висохне на листках до спеки.
- Можливо, зранку у вас немає часу цим займатися. Тоді можете сміливо поливати насадження у період з 16:00 до 19:00.
Полив рослин / Фото "Аграрії разом"
На ніч вносити воду не рекомендується, тому що занадто вологе середовище стає приманкою для шкідників і хвороб. Нікому цього не потрібно.
Також перевага поливу зранку у тому, що менше витрачається води, бо волога не так інтенсивно випаровується. Плоди в такий час легше поглинають води та не відчувають стресу.
Корисні поради щодо поливу
Якщо вода повільно просочується в землю вглиб хоча б на 15 сантиметрів, корені стають міцнішими. Тоді й спеку вони переносять простіше.
Намагайтесь скеровувати воду саме в кореневу зону, щоб вона не так інтенсивно випаровувалась чи стікала.
- Якщо на листках помітний пил, то зменшується властивість до фотосинтезу.
- Насадження під пекучим сонцем швидше атакує попелиця. Її можна вигнати лише струменем води.
Полив зі шланга / Фото "АгроСинтетика"
Якщо ви маєте насадку на шланг, це дуже великий плюс. Бо можна провести легкий душ для саджанців на городі.
- Рослини від високих температур швидко втомлюються. Тому можуть набагато повільніше поглинати корисні речовини.
У спеку, коли саджанці цвітуть, радять вносити рідкі добрива з фосфором. Перед застосування землю слід ретельно полити, аби речовини краще засвоювались.