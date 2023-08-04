Как поливать растения в жару, чтобы не повредить: обратите внимание

Многие огородники задают себе вопрос, стоит ли в жару поливать насаждения. И не зря, это может привести к плохим последствиям.

Когда на улице высокие температуры воздуха, то поливать после 10 утра или днем – неудачная идея. Вода быстро испарится, а листья могут обжечься. Узнайте, как правильно поливать саженцы в летнее время.

Будьте внимательны Не поливайте растения таким образом, потому что увядают

Как поливать овощи в жару

Когда очень жарко на улице, стоит поливать рано утром или позже вечером. Оптимально это делать – с 6 до 10 утра, пока температура не поднимается. Таким образом, растения смогут набрать влагу, а вода – высохнет на листьях до жары.

Возможно, с утра у вас нет времени этим заниматься. Тогда можете смело поливать насаждения в период с 16:00 до 19:00.



Полив растений / Фото "Аграрии вместе"

На ночь вносить воду не рекомендуется, потому что слишком влажная среда становится приманкой для вредителей и болезней. Никому это не нужно.

Также преимущество полива с утра в том, что меньше тратится воды, потому что влага не так интенсивно испаряется. Плоды в это время легче поглощают воды и не испытывают стресса.

Полезные советы по поливу

Если вода медленно просачивается в землю вглубь хотя бы на 15 сантиметров, корни становятся крепче. Тогда и жару они переносят проще.

Старайтесь направлять воду именно в корневую зону, чтобы она не так интенсивно испарялась или стекала.

Если на листьях заметна пыль, то уменьшается свойство к фотосинтезу.

к фотосинтезу. Насаждение под палящим солнцем быстрее атакует тля. Ее можно изгнать только струей воды.



Полив из шланга / Фото "АгроСинтетика"

Если у вас есть насадка на шланг, это очень большой плюс. Потому что можно провести легкий душ для саженцев в огороде.

Растения от высоких температур быстро устают. Поэтому могут гораздо медленнее поглощать полезные вещества.

В жару, когда саженцы цветут, советуют вносить жидкие удобрения с фосфором. Перед применением землю следует тщательно полить, чтобы вещества лучше усваивались.