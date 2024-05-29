Навіть якщо гарно поєднуються: чому не можна носити срібні та золоті прикраси разом

Зазвичай люди обирають якісь одні прикраси: або срібні, або золоті. Намагаються не носити їх разом, зокрема, через різні народні прикмети. Вважається, що ці два метали відрізняються енергетично, тому можуть зашкодити.

Срібло – більш спокійне, а золото – динамічне, тому людина дуже відчуває на собі зіткнення таких протилежностей. Вона стає нервовою, через що виникає багато сварок з близькими або навіть незнайомцями.

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Чому не варто носити срібло і золото разом

Згідно з повір'ями, люди відчувають контраст золота і срібла, тому стараються залишатися осторонь. Поряд з вами їм буде дуже некомфортно та напружено. У того, хто одягає ці прикраси разом, яскраво проявляються негативні риси характеру: лицемірство, егоїстичність та ревнивість. Така поведінка також відлякує усіх, хто навколо.

Якщо ви носитимете срібні та золоті прикраси одночасно, то можете попасти під вплив негативної енергетики, адже недругів є чимало.

Прикраси на тілі / Фото Freepik

Вважається, що поєднання срібла та золота притягує проблеми зі здоров'ям. Особлива небезпека чекає у період, коли активізовуються вірусні захворювання. До того ж люди частіше відчувають слабкість.

Є й більш практична причина, чому золоті та срібні прикраси краще одягати окремо. Річ у тім, що тоді золото менше псується. Якщо ж вам здається, що таке поєднання ідеально підходить до образу, то постарайтеся, щоб прикраси не торкалися одна одної. До прикладу, одягніть сережки та колечко.