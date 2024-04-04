До уваги батьків: чому не можна фотографувати дитину, коли вона спить
Джерело:Eva Blog
Батьківство – це неймовірне щастя, тому хочеться зафіксувати кожен момент життя малюка на телефон чи фотоапарат. Мабуть, одні з наймиліших світлин виходять, коли дитина спить. Однак народні повір'я стверджують, що цього робити не варто.
Люди, які вірять у забобони, бояться зашкодити новонародженому, тому часто не показують його ні в інстаграмі, ні серед незнайомців. Адже вважають, що навіть один необережний погляд принесе нещастя.
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Чому не можна фотографувати сплячу дитину
Після обряду хрещення у дитини з'являється ангел-охоронець, який завжди ходить поруч. До того дівчатка та хлопчики є беззахисними, до них легко можуть прийти злі духи. Тому народні прикмети кажуть, що новонародженого краще не показувати людям та зайвий раз не фотографувати. Деякі батьки, наприклад, виставляють світлини малюка в інстаграм, однак обличчя закривають смайликом, адже вважають, що так вбережуть його від вроків.
Якщо вірити езотериці, то під час сну дитина має слабке біополе. Саме тому ця наука забороняє її фотографувати. Річ у тім, що потім світлиною у своїх цілях можуть скористатися погані люди або ті, хто займається магією. Однак зазначимо, що різноманітні ритуали були більш поширені раніше, а не зараз.
Ще за часів наших предків ходила думка про те, що коли людина спить, то її душа потрапляє в інший світ. Вважається, що спалах створює біля сплячої дитини світлі плями, які заважають душі повернутися. Так вона не лише загубиться, але й притягне до малюка негативну енергетику або нечисть.