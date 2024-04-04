До уваги батьків: чому не можна фотографувати дитину, коли вона спить

Батьківство – це неймовірне щастя, тому хочеться зафіксувати кожен момент життя малюка на телефон чи фотоапарат. Мабуть, одні з наймиліших світлин виходять, коли дитина спить. Однак народні повір'я стверджують, що цього робити не варто.

Люди, які вірять у забобони, бояться зашкодити новонародженому, тому часто не показують його ні в інстаграмі, ні серед незнайомців. Адже вважають, що навіть один необережний погляд принесе нещастя.

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Чому не можна фотографувати сплячу дитину

Після обряду хрещення у дитини з'являється ангел-охоронець, який завжди ходить поруч. До того дівчатка та хлопчики є беззахисними, до них легко можуть прийти злі духи. Тому народні прикмети кажуть, що новонародженого краще не показувати людям та зайвий раз не фотографувати. Деякі батьки, наприклад, виставляють світлини малюка в інстаграм, однак обличчя закривають смайликом, адже вважають, що так вбережуть його від вроків.

Новонароджена дитина / Фото Canva

Якщо вірити езотериці, то під час сну дитина має слабке біополе. Саме тому ця наука забороняє її фотографувати. Річ у тім, що потім світлиною у своїх цілях можуть скористатися погані люди або ті, хто займається магією. Однак зазначимо, що різноманітні ритуали були більш поширені раніше, а не зараз.

Ще за часів наших предків ходила думка про те, що коли людина спить, то її душа потрапляє в інший світ. Вважається, що спалах створює біля сплячої дитини світлі плями, які заважають душі повернутися. Так вона не лише загубиться, але й притягне до малюка негативну енергетику або нечисть.