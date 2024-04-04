Люди, которые верят в суеверия, боятся навредить новорожденному, поэтому часто не показывают его ни в инстаграме, ни среди незнакомцев. Ведь считают, что даже один неосторожный взгляд принесет несчастье.

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Почему нельзя фотографировать спящего ребенка

После обряда крещения у ребенка появляется ангел-хранитель, который всегда ходит рядом. До этого девочки и мальчики являются беззащитными, к ним легко могут прийти злые духи. Поэтому народные приметы говорят, что новорожденного лучше не показывать людям и лишний раз не фотографировать. Некоторые родители, например, выставляют фотографии малыша в инстаграм, однако лицо закрывают смайликом, ведь считают, что так уберегут его от порчи.

Новорожденный ребенок / Фото Canva

Если верить эзотерике, то во время сна ребенок имеет слабое биополе. Именно поэтому эта наука запрещает его фотографировать. Дело в том, что потом фотографией в своих целях могут воспользоваться плохие люди или те, кто занимается магией. Однако отметим, что различные ритуалы были более распространены ранее, а не сейчас.

Еще во времена наших предков ходило мнение о том, что когда человек спит, то его душа попадает в другой мир. Считается, что вспышка создает возле спящего ребенка светлые пятна, которые мешают душе вернуться. Так она не только потеряется, но и притянет к малышу негативную энергетику или нечисть.