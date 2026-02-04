Так, існує один надзвичайно популярний та естетичний предмет інтер'єру, який категорично заборонено вручати як презент. Ця річ, попри свою зовнішню красу та здатність створювати затишок, може докорінно змінити долю нового власника не в кращий бік і несе в собі приховану загрозу, пише ukr.media.

Чому не можна дарувати свічки?

Йдеться про звичайні свічки, дарування та приймання яких у народі вважається поганим знаком. Це табу діє навіть у тому випадку, якщо презент вручає найближчий родич або перевірений часом друг. Згідно з повір'ями, такий подарунок може негативно відобразитись на фізичному стані людини, спровокувати появу раптової недуги або навіть призвести до летального наслідку.

Небезпека ховається в глибинній символіці предмета, адже всім відомо, що свічки є головним атрибутом при проведенні різноманітних магічних ритуалів та обрядів. Існує версія, що подарована свічка може символізувати згасання життя, і тому може негативно вплинути не лише на адресата подарунка, а й на його оточення.

Водночас чимало людей вірять, що натуральний віск працює як губка. Він поглинає енергетику та думки майстра, який виготовляв свічку, а також емоційний стан людини, яка її купувала. Втім, якщо цей предмет придбали в церкві і подарували з чистими помислами, то нічого поганого не станеться. Адже така свічка несе в собі захисний зміст. У всіх інших випадках до таких дарів варто ставитися з максимальною обережністю.

Чи можна дарувати свічки / Фото Freepik

Що цікаво, віск, із якого робиться свічка, ще у давнину вважався символом жертви та подяки. А полум'я слугувало нагадуванням про Святого Духа, який у вигляді вогню зійшов на апостолів. Тож, коли християни тримають свічку у руках, то дозволяють Божому світлу проникати у свої серця, зазначає Православна Церква України.

