З давніх-давен вважається, що дарувати такі речі порожніми – поганий знак, який може притягнути фінансові труднощі до нової власниці чи власника. Про це пише ukr.media.

Дивіться також Коли категорично не можна білити хату, щоб не накликати біди в родину

Чи можна дарувати гаманець порожнім?

Наші предки вірили, що гаманець є символічним домом для грошей. Якщо його передають порожнім, то він і надалі залишатиметься таким, накликаючи на людину бідність та постійні витрати. Що цікаво, щоб перетворити подарунок на справжній магніт для багатства, потрібно обов'язково покласти всередину хоча б одну монету або паперову купюру.

До вибору кольору гаманця також варто ставитись серйозно. Найбільш вдалими для залучення достатку вважаються червоні, коричневі, золотисті або чорні відтінки. Адже вони символізують енергію землі та металу.

Втім, якщо ви вже купили подарунок і забули про монету, то не слід хвилюватися. Народні прикмети – лише частина нашої культурної спадщини. Вони не мають наукового підтвердження. У сучасному світі фінансовий успіх залежить від особистих зусиль, знань та вміння розпоряджатися бюджетом, а не від монетки, покладеної в новий аксесуар.

Чому не можна дарувати гаманець порожнім / Фото Freepik

Що церква говорить про забобони?