Це має знати кожен: чому не можна дарувати парну кількість квітів

"Скільки квітів подарувати?", – це питання турбує багатьох хлопців, які хочуть вразити свою дівчину на свято або у звичайний день. Цікаво, що деякі люди у такій справі навіть звертають увагу на народні повір'я.

Вважається, що парну кількість квітів купувати не варто, адже вони асоціюються з похоронами або траурними подіями. Більше інформації про це дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Чому не варто дарувати букет з парної кількості квітів

Згідно з давніми слов'янськими традиціями, парна кількість квітів – це завершення життєвого циклу, тому притягує біди у сім'ю та навіть смерть. Їх приносять на похорони або могили, зокрема, й через те, що символізують спокій. А от непарні числа вважаються ознакою нескінченності та тривалості людського буття. Звичайно, кожен сам обирає, вірити у забобони чи ні. Однак букети з двох, чотирьох, шести чи восьми квітів навіть у наш час вважається поганим тоном.

Яку кількість квітів дарувати

Зауважимо! Букет з 12 квітів можна подарувати другові, який переживає складний період у житті.

Універсальним варіантом вважається букет з трьох квітів. Якщо гарно оздобити, то він не виглядатиме занадто маленьким та скромним. Такий подарунок чудово підійде у звичайний день. Зазначимо, що для хлопців, які перебувають у стосунках, є декілька порад щодо кількості квітів.

5 квітів дарують дівчині, з якою лише зав'язалися стосунки.

7 квітів символізують повагу.

9 квітів – для єдиної та неповторної.

11 квітів варто купувати на річницю знайомства.

15 троянд хлопець обирає, коли хоче попросити вибачення.

Скільки квітів дарувати / Фото Unsplash

На дні народження букет має складатися зі стількох квітів, скільки років імениннику. Однак якщо людині виповнюється, наприклад, 30 років, то важливо обрати непарну кількість – 31. Крім того, на ювілей зазвичай дарують великі букети: повинно бути хоча б 11 квітів.

Найкращі букети для мами – 9 троянд, 11 тюльпанів або 5 хризантем.

Для дівчини на перше побачення – 21 троянда.

Для коханої на річницю весілля – 11 квітів.

Звичайно, кожен чоловік знає вподобання своєї жінки, тому більше звертає увагу саме на них. Однак якщо дотримуватися деяких рекомендацій, то можна ощасливити близьку людину ще більше.