Це має знати кожен: чому не можна дарувати парну кількість квітів
"Скільки квітів подарувати?", – це питання турбує багатьох хлопців, які хочуть вразити свою дівчину на свято або у звичайний день. Цікаво, що деякі люди у такій справі навіть звертають увагу на народні повір'я.
Вважається, що парну кількість квітів купувати не варто, адже вони асоціюються з похоронами або траурними подіями. Більше інформації про це дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.
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Чому не варто дарувати букет з парної кількості квітів
Згідно з давніми слов'янськими традиціями, парна кількість квітів – це завершення життєвого циклу, тому притягує біди у сім'ю та навіть смерть. Їх приносять на похорони або могили, зокрема, й через те, що символізують спокій. А от непарні числа вважаються ознакою нескінченності та тривалості людського буття. Звичайно, кожен сам обирає, вірити у забобони чи ні. Однак букети з двох, чотирьох, шести чи восьми квітів навіть у наш час вважається поганим тоном.Зауважимо! Букет з 12 квітів можна подарувати другові, який переживає складний період у житті.
Яку кількість квітів дарувати
Універсальним варіантом вважається букет з трьох квітів. Якщо гарно оздобити, то він не виглядатиме занадто маленьким та скромним. Такий подарунок чудово підійде у звичайний день. Зазначимо, що для хлопців, які перебувають у стосунках, є декілька порад щодо кількості квітів.
- 5 квітів дарують дівчині, з якою лише зав'язалися стосунки.
- 7 квітів символізують повагу.
- 9 квітів – для єдиної та неповторної.
- 11 квітів варто купувати на річницю знайомства.
- 15 троянд хлопець обирає, коли хоче попросити вибачення.
На дні народження букет має складатися зі стількох квітів, скільки років імениннику. Однак якщо людині виповнюється, наприклад, 30 років, то важливо обрати непарну кількість – 31. Крім того, на ювілей зазвичай дарують великі букети: повинно бути хоча б 11 квітів.
- Найкращі букети для мами – 9 троянд, 11 тюльпанів або 5 хризантем.
- Для дівчини на перше побачення – 21 троянда.
- Для коханої на річницю весілля – 11 квітів.
Звичайно, кожен чоловік знає вподобання своєї жінки, тому більше звертає увагу саме на них. Однак якщо дотримуватися деяких рекомендацій, то можна ощасливити близьку людину ще більше.