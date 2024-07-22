Заборона на дарування годинників прийшла до нас з Китаю. Там пояснили її так: треба обережно ставитися до цього предмета, адже він здатний вимірювати час, який не можуть бачити звичайні люди. До речі, у країні ієрогліф, що показує хронограф, асоціюється зі смертю, зазначає LifeStyle 24.

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Чому краще не дарувати годинник

У давні часи люди вірили, що годинник може створювати магію. Ба більше, наші предки навіть старалися, щоб у хаті не було цього предмету, окрім того, що не обирали його для подарунка.

Згідно з народними прикметами, якщо подарувати годинник чоловікові або дружині, то на закохану пару чекатимуть конфлікти, які згодом призведуть до розставання. Також є твердження, що подружжя обов'язково розведеться, якщо стрілки зупиняться, або ж може статися ще щось погане.

Народні прикмети про годинник / Фото Canva

Як подарувати годинник, щоб уникнути біди

Попри всі поширені повір'я, люди знаходять можливість, як обійти весь негатив, який ходить довкола годинника. Зокрема, коли ви хочете подарувати комусь цей предмет, то виставте на ньому неточний час. Нехай винуватець свята потім все змінить. Крім того, рекомендують подарувати гроші, щоб людина сама собі купила годинник, який хоче. Загалом кожен обирає самостійно, вірити у народні прикмети чи вважати це маячнею.