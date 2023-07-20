Чому в капусти не зав’язуються качани: є специфічні нюанси

Капуста – це далеко не найпростіший овоч для посадки та догляду. З нею часто створюється маса проблем.

Капусту часто вражають хвороби та шкідники. Іноді починає гнити коріння. А нерідко взагалі не утворюються качани. Чому таке відбувається та що з цим вдіяти – розповість 24 Канал.

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Не зав'язуються качани капусти: рішення

Неякісне насіння – поширена причина, чому капуста не розвивається. Допустимо, якщо капуста запилюється з хрестоцвітними (іншими видами капусти), врожаю годі чекати. Інша причина – насінню не підходять погодні умови. Можливо, його краще вирощувати в іншій кліматичній зоні.

Капуста любить світло. Її потрібно саджати на такій ділянці, де весь час світить сонце. Високі рослини, які роблять тінь, не радять садити біля капусти.

Важлива сівозміна. Бобові, пасльонові чи цибуля сприяють зав'язуванню качанів. А от якщо перед капустою росли хрестоцвіті, зокрема, інші види капусти, то плодів не буде. Не варто садити її й після гарбуза.

Капуста добре росте на нейтральному ґрунті. Якщо земля кисла – треба змінити цю ситуацію та внести попіл чи доломітове борошно.

Мало води – дуже часта причина того, що качани не зав'язуються. Капусті треба багато води. особливо в спеку. Під кожен кущ треба вилити стільки води, щоб земля промочилась на 30 сантиметрів. Так, більше шансів, що качани зав'яжуться.

Що робити, коли качани не формуються

Дріжджі – потужне добриво для капусти. Візьміть 100 грамів речовини та розведіть її у відрі води. Нехай бродить там, де тепло. Перед застосуванням дріжджів, варто полити грядку. Після цього 1 склянку треба розводити в 10 літрах води. Поливайте овоч суто під корінь не частіше, ніж 1 раз в 3 тижні.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Органіка – гарна ідея для підгодівлі. Знадобиться пів літра свіжого гною, 40 грамів золи та 10 літрів води. Розмішайте та хай настоюється кілька днів. Використовуйте у пропорції – 1 склянка під кущ. Перед цим рясно полийте грядку.



Свіжий гній / Фото Travelite Agro

Позакореневе підживлення, яке діє – це борна кислота. Розведіть в літрі води 2 грами борної кислоти. Внесіть туди ще 9 літрів холодної води. Городники радять обприскувати рослини цією речовиною, коли надворі сухо.



Борна кислота / Фото "Ковалент"