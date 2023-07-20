Почему у капусты не завязываются початки: есть специфические нюансы

Капуста – это далеко не самый простой овощ для посадки и ухода. С ней часто создается масса проблем.

Капусту часто поражают болезни и вредители. Иногда начинают гнить корни. А нередко вообще не образуются кочаны. Почему такое происходит и что с этим сделать – расскажет 24 Канал.

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Не завязываются початки капусты: решение

Некачественные семена – распространенная причина, почему капуста не развивается. Допустим, если капуста опыляется с крестоцветными (другими видами капусты), урожая ждать не приходится. Другая причина – семенам не подходят погодные условия. Возможно его лучше выращивать в другой климатической зоне.

Капуста любит свет. Ее нужно сажать на таком участке, где все время светит солнце. Высокие растения, делающие тень, не советуют сажать у капусты.

Важный севооборот. Бобовые, пасленовые или лук способствуют завязыванию кочанов. А вот если перед капустой росли крестоцветные, в частности другие виды капусты, то плодов не будет. Не стоит сажать ее и после тыквы.

Капуста хорошо растет на нейтральной почве. Если земля кислая – нужно изменить ситуацию и внести пепел или доломитовую муку.

Мало воды – очень частая причина того, что початки не завязываются. Капусте нужно много воды, особенно в жару. Под каждый куст нужно вылить столько воды, чтобы земля промочилась на 30 сантиметров. Да, больше шансов, что початки завяжутся.

Что делать, когда кочаны не формируются

Дрожжи – мощное удобрение для капусты. Возьмите 100 г вещества и разведите его в ведре воды. Пусть бродит там, где тепло. Перед применением дрожжей следует полить грядку. После этого 1 стакан нужно разводить в 10 литрах воды. Поливайте овощ под корень не чаще, чем 1 раз в 3 недели.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Органика – хорошая идея для подкормки. Понадобится пол литра свежего навоза, 40 граммов золы и 10 литров воды. Размешайте и пусть настаивается несколько дней. Используйте в пропорции – 1 стакан под куст. Перед этим обильно полейте грядку.



Свежий навоз / Фото Travelite Agro

Действующая внекорневая подкормка – это борная кислота. Разведите в литре воды 2 грамма борной кислоты. Внесите туда еще 9 л холодной воды. Огородники советуют опрыскивать растения этим веществом, когда на улице сухо.



Борная кислота / Фото "Ковалент"