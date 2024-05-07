Кара Божа чи звичайний забобон: що означає, якщо людині стало погано у церкві

Нерідко можна побачити, що людині стає погано в церкві. Комусь паморочиться у голові, іншим стає важко дихати. Забобони стверджують, що це кара Господня, нашестя нечистої сили або злих духів.

У Православній церкві України наголошують, що такі повір'я – міфи. Самопочуття може погіршитися через серцево-судинні захворювання, брак води, кисню чи алергію. Більше розповість LifeStyle 24.

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Міф про погане самопочуття в церкві

У храмах, особливо на свята, інколи доволі багато людей, а не всі приміщення просторі. Тому людям й стає важко дихати. Буває, що знижується або підвищується тиск, відчувається загальна слабкість або втома. Причиною також стають хронічні захворювання або вагітність.

Ніякої "кари Божої" в перелічених причинах немає, вони є суто фізіологічними й зрозумілими. Втомилися або почуваєтесь недобре – присядьте на лавку, відпочиньте, – зазначається у дописі ПЦУ.

У церкві також зауважують, що сидіти нікому не заборонено. Тож можете спокійно перевести подих. Крім того, варто підтримати та допомогти людині, якій стало погано. Наприклад, вийти з нею на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, або принести воду. Якщо ситуація погіршується, то необхідно викликати швидку допомогу, щоб людину оглянули лікарі.

Аж ніяк не потрібно засуджувати одне одного, адже віра в Ісуса Христа вчить нас любові, милосердю, взаємопідтримки та поваги.