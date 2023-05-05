Базилік активно використовують на кухні до різних страв, бо він покращує їх смак. Така пряність вже давно стала улюбленою серед багатьох українців. Щодо посадки базиліка, то тут є певні особливості. Чому біля помідорів треба садити базилік – розповість 24 Канал.

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Чому біля помідорів треба садити базилік

Садіння базиліку поруч з помідорами може бути корисним, оскільки це допомагає збільшити врожай. Це пов'язано з тим, що базилік віддає сильний аромат, який змішується з ароматом помідорів. Таким чином, це відштовхує деяких шкідників, які заважають запиленню.

Крім того, базилік може бути корисним для здоров'я помідорів, оскільки він містить ефірні олії, які є ефективними в боротьбі зі шкідниками та хворобами. Наприклад, базилік захищає помідори від нападу томатного плодожера, а також зменшує ймовірність інших хвороб, таких як фузаріоз.

Також базилік може бути використаний як природний засіб для захисту рослин від деяких шкідників, оскільки він містить запашні сполуки, які відлякують комах. Йдеться про те, що базилік може відлякувати мух, комах-клопів та комах-трипсів.

Що можна садити біля базиліку