5 гарних чоловічих імен, які починаються на Н

Якщо ви розгубились в питанні вибору дітей – не біда. У нас є достатньо ідей, як вам у цьому зарадити.

Як що ви все ще вагаєтесь, як назвати дитину, але знаєте, що буде хлопчик, це прекрасна новина. Адже 24 Канал зібрав чоловічих кілька імен, які починаються на букву Н.

До теми Не Микола чи Михайло: 6 чоловічих імен, які починаються на букву М

Перелік імен на букву Н

Наум – ймення давньоєврейського походження. Перекладається як "той, що тішить". У Святому Письмі Наум був староєврейським пророком, який передбачив загибель Ніневії (сучасний Ірак).

Назар – чоловіче ім’я теж з єврейським корінням. Трактування – "присвятив себе Богу". Побутує думка, що сформувалось на основі турецької та азербайджанської мов. Там Назар означало "пильний погляд". Його сприймали як захист від поганого ока.

Ім'я Нестор бере початок з Греції та означає "повернувся на батьківщину". Усі ми ще зі школи добре пам'ятаємо чи не найяскравішого володаря цього імені, який жив в кінці дев’ятого – початку десятого століття. Це ченець та літописець Нестор.

За словами фахівців, ім'я Натан вперше можна побачити в Біблії. Значення – "подарований їм (Господом)", "даний їм (Господом)". Це чоловіче ім'я зі староєврейським походженням має різні синоніми: Натан (у церковнослов’янській мові), Нафаня, Натанаїл.

Никанор – ім'я, яке утворилось у Давній Греції від слова "Νικάνωρ". Воно має переклад "бачить перемогу". Деякі кажуть, що воно бере початок з візантійських джерел зі значенням "прагнення до боротьби".